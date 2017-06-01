Неудачное ограбление: В США воры сожгли все деньги в банкомате
Злоумышленники пытались с помощью паяльника взломать банкомат и получить доступ к кассе, но вместо этого сожгли все деньги в нем. Об этом сообщает полиция Вашингтона.
Деньги под действием горячего паяльника внезапно вспыхнули, и вся наличность в кассе сгорела, говорится в сообщении.
Нанесенный ущерб оценивается в более чем $35 000.
Fire thwarts ATM thieves using torch at bank (10500 19th Ave SE). Detectives investigating - More to follow. pic.twitter.com/usF94nEapZ- Everett Police WA (@EverettPolice) 30 мая 2017 г.
Сейчас правоохранители ведут следствие и собирают материалы с камер наблюдений.
25 апреля 2017 года сообщалось, что в Парагвае десятки человек, вооруженных автоматами, подорвали взрывчаткой хранилище инкассаторской компании и сбежали в Бразилию с неустановленной суммой наличных средств.
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