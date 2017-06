Неудачное ограбление: В США воры сожгли все деньги в банкомате

Злоумышленники пытались с помощью паяльника взломать банкомат и получить доступ к кассе, но вместо этого сожгли все деньги в нем. Об этом сообщает полиция Вашингтона.

Деньги под действием горячего паяльника внезапно вспыхнули, и вся наличность в кассе сгорела, говорится в сообщении.

Нанесенный ущерб оценивается в более чем $35 000.

Fire thwarts ATM thieves using torch at bank (10500 19th Ave SE). Detectives investigating - More to follow. pic.twitter.com/usF94nEapZ