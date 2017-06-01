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Неудачное ограбление: В США воры сожгли все деньги в банкомате

01.06.2017 21:00
Вместо того, чтобы взломать банкомат с помощью паяльника, грабители сожгли в нем все наличные
Неудачное ограбление: В США воры сожгли все деньги в банкомате
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Злоумышленники пытались с помощью паяльника взломать банкомат и получить доступ к кассе, но вместо этого сожгли все деньги в нем. Об этом сообщает полиция Вашингтона.

Деньги под действием горячего паяльника внезапно вспыхнули, и вся наличность в кассе сгорела, говорится в сообщении.

Нанесенный ущерб оценивается в более чем $35 000.

Сейчас правоохранители ведут следствие и собирают материалы с камер наблюдений.

25 апреля 2017 года сообщалось, что в Парагвае десятки человек, вооруженных автоматами, подорвали взрывчаткой хранилище инкассаторской компании и сбежали в Бразилию с неустановленной суммой наличных средств.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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