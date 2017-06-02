Россиянин-неонацист получил в Мексике 1,5 года заключения

Это лишь предварительное заключение, Макеев будет ждать в тюрьме процесса, который начнется ориентировочно через несколько месяцев

Россиянина Алексея Макеева, которого обвиняют в убийстве мексиканца, приговорили к 1,5 года предварительного заключения в мексиканской тюрьме. Такую меру пресечения ему избрал суд Канкуна. Об этом сообщает Би-би-си.

"Макеев будет ждать в тюрьме процесса, который начнется ориентировочно через несколько месяцев", - отмечается в сообщении суда.

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых он оскорблял местных жителей и угрожал им. Мужчина выкладывал записи в интернет, сопровождая их демонстрацией нацистской символики. 19 мая несколько сот человек окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения.





Фото: EPA

Россиянин получил травмы и две недели находился в больнице. После этого прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо предъявила ему обвинение в преднамеренном убийстве.

По данным консульства России в Мексике, Макеев отказывается от помощи дипломатов.

Ранее сообщалось, что мексиканский журналист Хавьер Вальдес, известный своими публикациями о наркоторговле, был застрелен 15 мая в городе Кульякан, в штате Синалоа, где он жил и работал.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.