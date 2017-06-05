Катар назвал разрыв дипотношений необоснованным решением

Разрыв дипломатических отношений рядом стран в Катаре назвали нарушением суверенитета и необоснованным решением

В Министерстве иностранных дел Катара назвали разрыв дипломатических отношений со стороны семи стран необоснованным решением, передает агентство Al Jazeera.

"Эти меры не обоснованы и основаны на заявлениях и утверждениях, которые не имеют оснований на самом деле", - говорится в заявлении ведомства.

Также в МИД подчеркивают, что разрыв дипломатических отношений не повлияет на "нормальную жизнь граждан и жителей" Катара.

"Цель ясна, и она должна налагать опеку над государством. Это само по себе является нарушением суверенитета (Катара - ред.) как государства", - добавил он.

Ранее сегодня о разрыве дипотншений с Катаром заявили ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Королевство Бахрейн. Позже такое решение поддержали власти Ливии, Мальдивской Республики и Йемена.

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