Катар назвал разрыв дипотношений необоснованным решением
В Министерстве иностранных дел Катара назвали разрыв дипломатических отношений со стороны семи стран необоснованным решением, передает агентство Al Jazeera.
"Эти меры не обоснованы и основаны на заявлениях и утверждениях, которые не имеют оснований на самом деле", - говорится в заявлении ведомства.
Также в МИД подчеркивают, что разрыв дипломатических отношений не повлияет на "нормальную жизнь граждан и жителей" Катара.
"Цель ясна, и она должна налагать опеку над государством. Это само по себе является нарушением суверенитета (Катара - ред.) как государства", - добавил он.
Ранее сегодня о разрыве дипотншений с Катаром заявили ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Королевство Бахрейн. Позже такое решение поддержали власти Ливии, Мальдивской Республики и Йемена.
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