Солдат КНДР бежал в Южную Корею, переплыв через реку
Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею, переплыв через реку Ханган. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает Би-би-си.
Это уже второй побег за последнюю неделю.
Мужчина переплыл через наиболее узкую часть реки, прикрепив к плечам куски пенопласта, чтобы оставаться на плаву. Солдата будут допрашивать южнокорейские военные.
Как сообщается, ранее солдаты совершали побег с частотой примерно раз в год.
13 июня Северная Корея освободила американского студента Отто-Фридерика Уормбира, осужденного на 15 лет за попытку украсть агитационный плакат.
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