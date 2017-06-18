Солдат КНДР бежал в Южную Корею, переплыв через реку

Мужчина переплыл через наиболее узкую часть реки, прикрепив к плечам куски пенопласта, чтобы оставаться на плаву

Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею, переплыв через реку Ханган. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает Би-би-си.

Это уже второй побег за последнюю неделю.

Мужчина переплыл через наиболее узкую часть реки, прикрепив к плечам куски пенопласта, чтобы оставаться на плаву. Солдата будут допрашивать южнокорейские военные.

Как сообщается, ранее солдаты совершали побег с частотой примерно раз в год.

13 июня Северная Корея освободила американского студента Отто-Фридерика Уормбира, осужденного на 15 лет за попытку украсть агитационный плакат.

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