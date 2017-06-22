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Тиллерсон призвал Китай жестче надавить на Северную Корею

22.06.2017 11:55
Глава Госдепа США заявил, что большая ответственность за развитие ситуации на полуострове лежит на Пекине
Тиллерсон призвал Китай жестче надавить на Северную Корею
Рекс Тиллерсон (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты напомнили Китаю об ответственности за деэскалацию военно-политической напряженности на Корейском полуострове. Об этом на брифинге после встречи с китайскими дипломатами и военными советниками заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, пишет Reuters.

"Мы вновь заявили Китаю, что у них есть дипломатическая ответственность оказывать гораздо большее экономическое и дипломатическое давление на режим (в КНДР, - ред.), если они хотят предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе", - заявил он.

Обе стороны призвали Северную Корею "остановить незаконную ядерную программу и испытания баллистических ракет", отмечает агентство.

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Вчера, 21 июня, США ввели новые санкции против компаний и граждан РФ, КНР и КНДР за участие в развитии ядерной программы Пхеньяна.

Видео: Youtube / Military News

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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