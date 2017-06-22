Тиллерсон призвал Китай жестче надавить на Северную Корею

Глава Госдепа США заявил, что большая ответственность за развитие ситуации на полуострове лежит на Пекине

Соединенные Штаты напомнили Китаю об ответственности за деэскалацию военно-политической напряженности на Корейском полуострове. Об этом на брифинге после встречи с китайскими дипломатами и военными советниками заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, пишет Reuters.

"Мы вновь заявили Китаю, что у них есть дипломатическая ответственность оказывать гораздо большее экономическое и дипломатическое давление на режим (в КНДР, - ред.), если они хотят предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе", - заявил он.

Обе стороны призвали Северную Корею "остановить незаконную ядерную программу и испытания баллистических ракет", отмечает агентство.

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Вчера, 21 июня, США ввели новые санкции против компаний и граждан РФ, КНР и КНДР за участие в развитии ядерной программы Пхеньяна.

Видео: Youtube / Military News

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