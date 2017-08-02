Трамп одобрил ужесточение санкций США против России

Президент США подписал закон об ужесточении санкций против РФ, несмотря на критику со стороны ЕС

Американский президент Дональд Трамп поставил подпись под текстом закона о введении новых санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Законопроект предусматривает также санкции против Ирана и КНДР.



"Я выступаю за жесткие меры по наказанию и предотвращению негативных действий режимов Тегерана и Пхеньяна. Я также выступаю за то, чтобы ясно заявить, что Америка не потерпит вмешательства в наш демократический процесс и мы будем вместе с нашими союзниками и друзьями противостоять российской подрывной деятельности и дестабилизации", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Президент США сообщает, что в ходе работы над документом администрация Белого дома сотрудничала с Конгрессом. Однако "законопроект по-прежнему серьезно испорчен, особенно потому, что он посягает на полномочия исполнительной власти вести переговоры", говорится в опубликованном заявлении. Как сообщалось ранее, законопроект предусматривает запрет отмены санкций президентом без одобрения Конгресса.

Однако Трамп "подписывает этот документ во имя национального единства".



26 июля 2017 года Палата представителей Конгресса США поддержала введение новых финансовых санкций против РФ, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.

28 июля законопроект почти единогласно поддержали в Сенате США.

Еврокомиссия высказала обеспокоенность таким шагом США из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС. Брюссель заявлял, что готовит ответные меры, если законопроект все таки утвердят.

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