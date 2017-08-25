В Брюсселе после нападения на солдат расстрелян мужчина
25.08.2017 23:31
В центре Брюсселля неизвестный бросился на солдат с ножом и был расстрелян
Фото: EPA
В центре Брюсселя после нападения на солдат расстрелян мужчина. Об этом сообщает BBC.
Район (бульвар Эмиль Жакмайн в центре Брюсселя) оцепили полицейские и аварийные службы на улице.
Один из свидетелей, Райан Макдональд, сказал, что слышал звук выстрела. Другой свидетель сказал, что услышал два громких взрыва и вой сирен.
Неясно, выжил ли нападавший. Он бросился на солдат с ножом. Брюссельская полиция не сразу сообщила об инциденте.
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