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В Брюсселе после нападения на солдат расстрелян мужчина

25.08.2017 23:31
В центре Брюсселля неизвестный бросился на солдат с ножом и был расстрелян
В Брюсселе после нападения на солдат расстрелян мужчина
Фото: EPA

В центре Брюсселя после нападения на солдат расстрелян мужчина. Об этом сообщает BBC.

Район (бульвар Эмиль Жакмайн в центре Брюсселя) оцепили полицейские и аварийные службы на улице.

Один из свидетелей, Райан Макдональд, сказал, что слышал звук выстрела. Другой свидетель сказал, что услышал два громких взрыва и вой сирен.

Неясно, выжил ли нападавший. Он бросился на солдат с ножом. Брюссельская полиция не сразу сообщила об инциденте.

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