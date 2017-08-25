В Брюсселе после нападения на солдат расстрелян мужчина

В центре Брюсселля неизвестный бросился на солдат с ножом и был расстрелян

В центре Брюсселя после нападения на солдат расстрелян мужчина. Об этом сообщает BBC.



Район (бульвар Эмиль Жакмайн в центре Брюсселя) оцепили полицейские и аварийные службы на улице.



Один из свидетелей, Райан Макдональд, сказал, что слышал звук выстрела. Другой свидетель сказал, что услышал два громких взрыва и вой сирен.



Неясно, выжил ли нападавший. Он бросился на солдат с ножом. Брюссельская полиция не сразу сообщила об инциденте.