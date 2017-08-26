30 человек погибли после атаки террориста-смертника в Кабуле

Боевики напали на шиитскую мечеть во время пятничной молитвы

В результате нападения смертника у ворот шиитской мечети в столице Афганистана и атаки боевиков внутри здания погибли по меньшей мере 30 человек, включая тех, кто пришел на пятничную молитву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных чиновников.

Свидетели также сообщили, что боевики бросили гранаты внутри мечети. Нападение вызвало хаос, когда люди в панике пытались покинуть здание мечети, а другие искали пропавших членов семьи.



"Террористы убивают людей, как овец, но никто не идет их спасать", - сказал мальчик, чьи родители оказались в ловушке внутри, когда атака развернулась. "Многие люди на земле, и никто не пытается их спасти", - добавил ребенок.



К вечеру полиция заявила, что все три нападавших были убиты. Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение.

22 августа по дипломатическому центру Кабула нанесен ракетный удар. Снаряд упал вблизи президентского дворца за несколько часов до предстоящего выступления президента США по стратегии урегулирования в Афганистане.



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