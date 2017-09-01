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Теракты в Испании: полиция признала поступление предупреждений

01.09.2017 01:49
По словам правоохранителей, предупреждения были из источников "с низким уровнем авторитетности"
Теракты в Испании: полиция признала поступление предупреждений
Фото: ЕРА

Полиция Каталонии признала, что за несколько месяцев до теракта в Барселоне получала информацию из разных источников о возможности нападений на бульваре Ла Рамбла, однако, по словам правоохранителей, предупреждения были из источников "с низким уровнем авторитетности". Об этом заявил министр внутренних дел в региональном правительстве Каталонии Хоаким Форн, передает El Mundo.

Отмечается, что издание El Periodico ранее сообщило, что ЦРУ 25 мая направило предупреждение в полицию Каталонии о возможных терактах в Барселоне. При этом издание привело соответствующий документ.

Форн в свою очередьсказал, что сообщение от 25 мая было среди десятков других предупреждений, которые полиция получала в течение месяцев перед терактами. Однако, как отмечают в полиции Каталонии, и национальное правительство Испании, и региональные власти Каталонии заявили, что этим сообщениям не хватает достоверности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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