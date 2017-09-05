В Британии задержаны готовившие теракт неонацисты

По данным полиции, задержанные являются членами британской неонацистской группировки Национальное действие

В Британии по подозрению в членстве в запрещенной ультраправой организации и подготовке теракта арестованы четыре человека. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на министерство обороны страны.

Среди задержанных - один 22-летний, двое 24-летних и 32-летний мужчина.

Согласно сообщению, полиция задержала мужчин по подозрению в членстве в группировке, подготовке и подстрекательстве к актам терроризма по статье 41 закона о терроризме 2000, а именно по подозрению в членстве в запрещенной организации.

По данным полиции, задержанные являются членами британской неонацистской группировки Национальное действие, которую в прошлом году запретила министр внутренних дел Амбер Рудд.

В Британии членство в запрещенной организации является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено наказание сроком до 10 лет.

National Action - британское национал-социалистическое молодежное движение. Движение является секретным и его правила запрещают членам разглашать любую информацию об организации.

19 августа около 500 неонацистов провели в Берлине марш в память о заместителе Адольфа Гитлера в НСДАП Рудольфе Гессе.

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