Сирийская армия сняла блокаду с Дейр эль-Зора

Исламисты теряют подконтрольные им территории и после потери Дейр эль-Зора за ними фактически остается только часть города Ракка

Сирийская армия сняла блокаду с города Дейр эль-Зор, которая продлилась больше двух лет. Об этот сообщает The Guardian со ссылкой на правительственные медиа.



Город был захвачен террористами Исламского государства. Теперь у исламистов под контролем остается только часть Ракки.



Сирийская армия при поддержке союзников и российской авиации наступала на Дейр эль-Зор с нескольких сторон последние недели.

В городе оставались около 100 тысяч жителей, которые жили в условиях нехватки продуктов и медикаментов.



Дейр эль-Зор находится примерно в 140 км от Ракки. В апреле исламисты начали перемещать в город свою столицу после того, как сирийская армия начала активное наступление на Ракку.

В начале марта поддерживаемые армией США сирийские повстанцы преградили последний главный путь между городами Дейр эль-Зор и Раккой.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.