В ЕС запустили сайт для борьбы с пропагандой Кремля
В Европейском Союзе создали веб-сайт www.euvsdisinfo.eu для борьбы с пропагандой России.
Ресурс разработан Европейской оперативной группой восточного комитета по стратегическим коммуникациям. Эта команда была создана в 2015 году, после того, как главы государств ЕС приняли решение о необходимости бороться с пропагандой Кремля.
На сайте EU VS Disinfo разработчики создали несколько разделов, которые, в частности, содержат заметки по опровержению и анализу распространенных фейков. Кроме того, авторы детально описывают работу существующих пропагандистских ресурсов, таких как "Russia Today" и "Sputnik".
На данный момент информация на сайте доступна на трех языках - английском, русском и немецком.
5 сентября министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Запад не справляется с российскими кибератаками и развенчиванием потоков пропаганды из РФ.
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