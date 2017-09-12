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В ЕС запустили сайт для борьбы с пропагандой Кремля

12.09.2017 17:21
Ресурс призван опровергать и анализировать распространенные Россией фейки, а также поясняет, как и с помощью чего РФ дезинформирует общество
В ЕС запустили сайт для борьбы с пропагандой Кремля

В Европейском Союзе создали веб-сайт www.euvsdisinfo.eu для борьбы с пропагандой России.

Ресурс разработан Европейской оперативной группой восточного комитета по стратегическим коммуникациям. Эта команда была создана в 2015 году, после того, как главы государств ЕС приняли решение о необходимости бороться с пропагандой Кремля.

На сайте EU VS Disinfo разработчики создали несколько разделов, которые, в частности, содержат заметки по опровержению и анализу распространенных фейков. Кроме того, авторы детально описывают работу существующих пропагандистских ресурсов, таких как "Russia Today" и "Sputnik".

На данный момент информация на сайте доступна на трех языках - английском, русском и немецком.


5 сентября министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Запад не справляется с российскими кибератаками и развенчиванием потоков пропаганды из РФ.

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