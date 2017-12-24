Трамп назвал фейком свои низкие рейтинги в США
Американский президент Дональд Трамп вновь обвинил ведущие СМИ во лжи, назвав фейком публикации о низком уровне его поддержки среди граждан США. Об этом он написал в своем Тwitter.
"Фейковые новости не хотят говорить о том, насколько большой и прочной является наша основа. Они показывают фейковые опросы так же, как и сообщают фейковые новости. Несмотря на исключительно негативные сообщения, у нас все хорошо - никто нас не одолеет. Сделаем Америку великой снова", - заявил глава Белого дома.
16 декабря были опубликованы результаты совместного опроса Washington Post-ABC News, согласно которому большинство американцев считают, что президент Дональд Трамп не добился больших успехов в течение первых девяти месяцев своего пребывания в должности.
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