Трамп назвал фейком свои низкие рейтинги в США

Американский президент обвинил во лжи ведущие СМИ, не поверив в низкий уровень поддержки среди граждан

Американский президент Дональд Трамп вновь обвинил ведущие СМИ во лжи, назвав фейком публикации о низком уровне его поддержки среди граждан США. Об этом он написал в своем Тwitter.



"Фейковые новости не хотят говорить о том, насколько большой и прочной является наша основа. Они показывают фейковые опросы так же, как и сообщают фейковые новости. Несмотря на исключительно негативные сообщения, у нас все хорошо - никто нас не одолеет. Сделаем Америку великой снова", - заявил глава Белого дома.







16 декабря были опубликованы результаты совместного опроса Washington Post-ABC News, согласно которому большинство американцев считают, что президент Дональд Трамп не добился больших успехов в течение первых девяти месяцев своего пребывания в должности.



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