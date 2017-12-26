Асадовские войска взяли под контроль юго-запад оазиса Дамаска

Правительственные силы, которые теснят оппозиционные силы по всей территории страны, подавили серьезное сопротивление в столице Сирии и ее пригородах

Правительственные войска Сирии взяли под контроль всю территорию Западной Гуты - юго-западного пригорода столицы Дамаска, где традиционно сильны оппозиционные настроения. Об этом со ссылкой на сообщения государственных СМИ Сирии пишет агентство Радио Свобода.

Как сообщают источники и правозащитные организации, идут переговоры о том, чтобы эвакуировать бойцов повстанческих вооруженных группировок на северо-запад провинции Идлиб, где позиции противостоящих диктатору Башару Асаду сил все еще сильны.

Войска Асада с союзниками (иранцы, Хезболла и прочие) противостоли в этом районе оазиса Гута, на территории которого и расположен Дамаск, сотням суннитов и бойцов Свободной сирийской армии - преимущественно из местных жителей.

Ранее правительственные войска захватили большую часть Восточной Гуты.

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21 августа 2013 года в Западной Гуте произошла вторая за день химическая атака войск Асада против оппозиционного населения. По данным медиков, основной ущерб от распыления зарина был зафиксирован в Восточной Гуте. Власти отрицают причастность в запуску ракет с отравляющим веществом. Тогда погибли от 281 (данные Франции) до 1729 (информация ССА) человек.





Всего за время гражданской войны в Сирии с марта 2011 года погибли более 400 тысяч человек, более 10 млн были вынуждены покинуть свои дома, из них почти половина нашли убежище за пределами страны.





Западная Гута на карте Большого Дамаска:









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