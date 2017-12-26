Асадовские войска взяли под контроль юго-запад оазиса Дамаска
Правительственные войска Сирии взяли под контроль всю территорию Западной Гуты - юго-западного пригорода столицы Дамаска, где традиционно сильны оппозиционные настроения. Об этом со ссылкой на сообщения государственных СМИ Сирии пишет агентство Радио Свобода.
Как сообщают источники и правозащитные организации, идут переговоры о том, чтобы эвакуировать бойцов повстанческих вооруженных группировок на северо-запад провинции Идлиб, где позиции противостоящих диктатору Башару Асаду сил все еще сильны.
Войска Асада с союзниками (иранцы, Хезболла и прочие) противостоли в этом районе оазиса Гута, на территории которого и расположен Дамаск, сотням суннитов и бойцов Свободной сирийской армии - преимущественно из местных жителей.
Ранее правительственные войска захватили большую часть Восточной Гуты.
Тема дня: В Сирии разгромили Исламское государство, но это не конец
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:50
-
15:38
-
14:18
-
14:43
-
14:07
Новости партнеров
- 49219
- 33207
- 33059
- 29514
- 29328