Иран пожаловался в ООН на вмешательство США во внутренние дела
Иран направил письмо в ООН, в котором обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщает ВВС.
В частности, в письме идет речь о "многочисленных абсурдных твитах" руководства США, которые якобы подтолкнули иранцев к акциям протеста.
Постпред Ирана в ООН Голямали Хошру заявил, что это не первое вмешательство США во внутренние дела Ирана, однако нынешняя администрация "пересекает все границы нарушения правил и принципов международного права, регулирующего цивилизованное ведение международных отношений".
28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.
Президент США Дональд Трамп сказал, что протестующие против коррупции в Иране в подходящий момент получат мощную поддержку от Соединенных Штатов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:17
-
вчера
17:40
-
03.01.18
16:06
-
вчера
17:21
-
вчера
17:17
Новости партнеров
- 38883
- 33312
- 30411
- 25268
- 25056