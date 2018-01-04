Иран пожаловался в ООН на вмешательство США во внутренние дела

В частности, в письме идет речь о "многочисленных абсурдных твитах" руководства США, которые якобы подтолкнули иранцев к акциям протеста

Иран направил письмо в ООН, в котором обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщает ВВС.

В частности, в письме идет речь о "многочисленных абсурдных твитах" руководства США, которые якобы подтолкнули иранцев к акциям протеста.

Постпред Ирана в ООН Голямали Хошру заявил, что это не первое вмешательство США во внутренние дела Ирана, однако нынешняя администрация "пересекает все границы нарушения правил и принципов международного права, регулирующего цивилизованное ведение международных отношений".

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги Ирана" вмешались в ситуацию с массовыми антиправительственными демонстрациями граждан, что привело к эскалации напряженности на улицах городов страны.

Президент США Дональд Трамп сказал, что протестующие против коррупции в Иране в подходящий момент получат мощную поддержку от Соединенных Штатов.

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