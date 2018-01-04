В Италии похитили украшения из коллекции королевской семьи Катара
С выставки во Дворце дожей в Венеции (Италия) украли ювелирные изделия, которые входят в коллекцию королевской семьи Катара. Об этом сообщает ANSA.
Инцидент произошел утром 3 декабря. Стоимость украденного не озвучивается, однако эксперты называют приблизительную стоимость изделий в несколько миллионов евро.
Отмечается, что на выставке "Сокровища Моголов и Махараджей", которая должна была закрыть в среду вечером, представлены 270 индийских драгоценных камней 16-20 веков. Похищенные украшения были в коллекции Аль-Тани, принадлежащей королевской семьи Катара.
Также сказано. что камеры наблюдения зафиксировали минимум двоих воров, которые около 10 утра были в толпе посетителей. Они, достав из шкатулок несколько изделий, положили их в карманы и быстро направились к выходу и затерялись среди туристами на площади Сан-Марко.
Начальник полиции заявил, что система безопасности выставки не сработала надлежащим образом.
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