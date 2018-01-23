В Италии покончил с собой расстреливавший прохожих мужчина: видео

Злоумышленник успел ранить пятерых, в том числе полицейского

Мужчина, который вчера вечером начал расстреливать прохожих с балкона своего дома в итальянском городе Беллона в южной области Кампания и ранил пятерых, застрелился. Об этом пишет местное издание ANSA.

Находящийся в состоянии аффекта злоумышленник, по свидетельствам очевидцев, кричал о том, что "убил свою жену", и время от времени производил выстрелы из ружья по прохожим. Мужчина забаррикадировался в жилище и вел переговоры с силовиками. В итоге, когда переговоры сошли на нет, спецназ штурмовал квартиру и обнаружил злоумышленника с летальным ранением.

Ранен один из карабинеров. По данным правоохранителей, угрозы жизни раненых нет - повреждения оказались не тяжелыми.

Местные СМИ пишут, что самоубийца был местным жителем - 48-летним Давиде Манго. Его 14-летняя дочь смогла убежать из дома.

Погибла ли на самом деле супруга злоумышленника, пока официально не сообщается.

Фото подозреваемого: casertafocus.net

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