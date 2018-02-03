Атаки на ФБР и Минюст служат интересам Путина - Маккейн

По мнению сенатора, действия Республиканской партии, членом которой также является и он, наносит долгосрочной ущерб интересам США

Атаки на Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований только укрепляют президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн после публикации доклада о якобы предвзятости бюро и Минюста в адрес президента США Дональда Трампа, передает Голос Америки.



Отмечается, что такое заявление он сделал на фоне растущего недовольства со стороны Трампа и законодателей из Республиканской партии деятельностью ФБР.



"Последние атаки на ФБР и Министерство юстиции не служат американским интересам, ни интересам ни одной из партий, ни президента, а только интересам Путина", - сказал Маккейн.



Он заявил, что риторика со стороны Республиканской партии, членом которой также является и он, наносит долгосрочной ущерб интересам США.