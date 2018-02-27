В Австрии расследуют покупку экс-министром обороны Eurofighter

Прокуратура расследует возможное злоупотребление доверием бывшим главой Минобороны Австрии

Прокуратура столицы Австрии Вены расширяет следствие по покупке истребителей Eurofighter на 2 млрд долларов и расследует возможное злоупотребление доверием бывшим министром обороны Норбертом Дарабосом. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры, передает Reuters.



Согласно сообщению, прокуроры начали расследование против Airbus и консорциума Eurofighter в феврале 2017 года после того, как в австрийском Минобороны заявил, что компании ввели в заблуждение Австрию по поводу цены, доставки и оборудования в рамках соглашения 2003 года.



Отмечается, что следствие ведется и против главного исполнительного директора Airbus Тома Ендерса, которые опровергают все обвинения.



Дарабос является первым среди членов бывшего правительства, кто оказался под следствием прокуратуры, и что стало публично известно.



"Я могу подтвердить, что господин (Норберт) Дарабос находится под следствием по обвинению в злоупотреблении доверием (нарушении своих обязательств - ред.)", - заявила пресс-секретарь Венской прокуратуры.



В свою очередь, австрийская газета Kurier пишет, Дарабос, который является членом регионального правительства земли Бургенланд, был допрошен прокурорами несколько месяцев назад.



В 2003 году тогдашнее правительство страны заключило сделку по покупке 18 истребителей Eurofighter, вскоре после чего появились подозрения в коррупционной составляющей.



Парламентское расследование инициировали социал-демократы в 2006 году, которые искали причины, чтобы расторгнуть договор.



Однако в 2007 году, Дарабос, который также является социал-демократом, договорился с консорциумом Eurofighter об уменьшении заказа с 18 до 15 самолетов и касательно объема суммы такой договоренности.



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