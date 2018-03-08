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Экс-шпион РФ общался с британцем, готовившим "досье" Трампа - СМИ

08.03.2018 14:01
The Telegraph сообщает, что Скрипаль "поддерживал тесные контакты" с британцем, который работал над "российским досье" американского президента
Экс-шпион РФ общался с британцем, готовившим "досье" Трампа - СМИ
Сергей Скрипаль (фото - скриншот видео)

Бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль, отравленный неподалеку от Лондона, поддерживал тесные контакты с британцем, который готовил доклад о связях команды американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Речь идет о связях Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

По данным издания, когда Скрипаль в 2010 году поселился в Солсбери, он установил тесные связи с британцем, имя которого не называется. Этот мужчина работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence, которое принадлежит бывшему сотруднику британской разведки MI6 Кристоферу Стилу. Именно Стил подготовил и передал американским властям "российское досье" Трампа.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия. 

7 марта британская полиция заявила, что Скрипаля и его дочь отравили веществом нервно-паралитического действия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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