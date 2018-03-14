Великобритания в Совбезе обвинила Россию в нарушении устава ООН

Представитель Британии заявил, что отравление Скрипаля - это не рядовое преступление, а незаконное использование силы и нарушение устава ООН

У России есть опыт в государственных убийствах, а также вмешательства в дела других стран, но Британия не позволит РФ подрывать демократию и европейские ценности. Об этом во время экстренного заседании Совета безопасности заявил заместитель представителя Великобритании Джонатан Аллен.



Заседание было созвано в связи с отравлением в Британии экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери химическим веществом.

Аленн заявил, что это было не рядовое преступление, а незаконное использование силы и нарушение устава ООН, основы международного правопорядка.

"У России есть опыт вмешательства в других странах: путч в Черногории, кибератаки и попытки влиять на демократические процессы в других странах. У России есть истории пренебрежения международным правом, в частности, в восточной Украине, Грузии…Мы все помним катастрофу MH17, который был сбит с помощью оружия, которое предоставила российская сторона", - заявил он.

"4 марта ужасное оружие, запрещенное для использование в ходе войны, было использовано в мирном городе в моей стране. Это безрассудные действия, предпринятые людьми, которые пренебрегают человеческой жизнью", - заявил зампостпреда Британии. По его словам, россиянам было "либо все равно, что оружие будет связано с ними, либо они ошибочно думали, что замели следы".



"Мы предложили России объяснить. Но она отказалась это сделать. Поэтому мы пришли к выводу, что российское государство замешано и приняли соответствующие меры в ответ", - констатировал Аллен.



"Отказ признавать угрозы - именно этим и занимается Россия. Но мы не позволим таким угрозам сдержать нас, мы не ослабим свои позиции", - заявил он.

4 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

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