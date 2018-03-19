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Акробат Cirque du Soleil разбился во время представления

19.03.2018 02:25
Воздушный акробат, который работал в цирке 15 лет, сорвался с высоты и умер в больнице
Акробат Cirque du Soleil разбился во время представления
Скриншот видео

Во Флориде, США во время представления цирка Cirque du Soleil акробат сорвался с высоты. Об этом сообщает BBC.

38-летний француз Янн Арно участвовал в выступлении с воздушными ремнями и сорвался. Он умер в больнице.

В цирке сообщили, что работают с местными властями и расследуют, что произошло. Арно работал в цирке 15 лет. 

Это не первый подобный инцидент. В 2013 году артист упал со сцены и умер в Лас-Вегасе. В 2016 году сын основателя цирка случайно раздавили телескопическим подъемником. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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