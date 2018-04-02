Дело Скрипаля: "Новичком" могли начинить пакет с гречкой - СМИ

Знакомая Юлии Скрипаль по ее просьбе привезла из России пакет гречневой крупы, которой захотелось бывшему двойному агенту разведки ГРУ

Незадолго до отравления в Британии бывшего двойного шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" знакомая последней привезла из России для этой семьи эмигрантов пакет с гречкой. Об этом пишет издание The Times.

Контртеррористический отдел британской полиции расследует, как конкретно были отравлены в марте 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь. Несмотря на то, что по основной версии отравление произошло у двери их дома в Солсбери (там эксперты обнаружили следы боевого вещества), следователи допросили друга семьи и по поводу привезенной из Москвы еды.

Как пишет издание, экс-шпион просил дочь привезти с родины гречку с лавровым листом и специями. Юлия Скрипаль забыла об этой просьбе и попросила об этом знакомую, которая прилетела с мужем в Британию позднее и привезла "пакет гречки на сумму около £1".

Таблоид The Sun уточнил, что полиция расследует теперь также версию, что нервно-паралитический агент, возможно, содержался в этих "гостинцах".

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5 марта 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. В полиции заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

29 марта стало известно, что состояние Юлии Скрипаль быстро улучшается и больше не оценивается как критическое. Она начала разговаривать, самостоятельно есть и пить, однако ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров: ЕС, США и другие страны заявили о высылке десятков российских дипломатов, а также о разрыве или заморозке дипломатических отношений, закрытии дипмиссий. Решение по РФ приняли 29 государств и НАТО.

Кремль назвал обвинение в причастности к нападению на Скрипалей провокацией.

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