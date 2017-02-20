Как выживает Авдеевка под агрессией гибридных войск: фоторепортаж

Жители Авдеевки в Донецкой области устали от постоянных обстрелов гибридных войск с оккупированной территории.

"Нет сил, когда они оставят нас в покое, уже знаешь - откуда и что летит. Боевики как озверели на выходных", - сказала LIGA.net местная жительница Алла.

По ее словам, ребенка отправила к родственникам.

"Сама решила быть тут. Здесь - мой дом, работа, зачем бросать и убегать. Будь, что будет", - добавила она.

В комментарии LIGA.net женщина уточнила, что поддержка ВСУ в городе среди местных жителей значительно увеличилась за время эскалации.

"Мы все видим, как наши ребята стоят и держаться, если, не Дай Бог, уйдут - нам конец будет, это точно", - добавила она.

20 февраля сообщалось, что для восстановления энергоснабжения в Авдеевке Донецкой области ремонтные бригады в сопровождении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сегодня вышли на работы по стороны оккупированных территорий.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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