Последствия разрушительного обстрела Авдеевки: фото

В результате обстрела боевиками Авдеевки повреждены восемь многоэтажных домов, а также разрушены несколько частных. Об этом сообщил у себя в Facebook глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Около 16:00, в течении часа, боевики обстреляли жилой сектор города. Повреждены многоэтажные дома на ул. Гагарина, 15, 1, 8а; Коммунальная, 25; Королева, 1; Менделеева, 4, 5; Молодежная, 16. Также снаряды упали во дворе школы №7 и в районе детского сада "Малятко", - написал он.

В штабе АТО отметили, что в ходе обстрела было зафиксировано около 20 выстрелов боевиков в сторону города и не менее шести попаданий снарядами танковой пушки по жилым зданиям и объектам инфраструктуры. Полностью разрушено несколько домов местных жителей.

На месте работают представители украинской стороны СЦКК, экипажи полиции, ГСЧС и медики. Глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин совершил экстренный объезд поврежденных зданий.

Никто из мирных жителей не пострадал.

Фото: штаб АТО, полиция Донецкой области

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