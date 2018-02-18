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Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве

18.02.2018, 18:13 (12 Фото)
Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве
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Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве Националисты Коханивского устроили погром Сбербанка в Киеве

После мероприятий, посвященных четвертой годовщине гибели Небесной сотни на Майдане, представители движения Организация украинских националистов (ОУН), которую возглавляет Николай Коханивский, устроили погром Сбербанка на улице Сагайдачного, 25 в Подольском районе Киева.

Участники акции сначала пытались атаковать Альфа-банк на Крещатике. Силовики выстроили оцепление у входа и не дали возможности его разгромить. После этого националисты выдвинулись в сторону Подола. 

Здание Сбербанка забросали яйцами, разбили два окна и разрисовали стены надписями "Смерть России", "Вон филиал ФСБ" и прочими. 

Вскоре они выдвинулись на расположенную неподалеку улицу Борисоглебске, 2, где действует Русский центр культуры и науки, который в свою очередь подчиняется агентству Кремля Россотрудничество.

Всего в погроме участвовали около 100 человек.

Фото, видео: Андрей Гудзенко, Liga.net

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