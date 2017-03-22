У людей Януковича и Клюева нашли псевдодокументы боевиков: фото

Правоохранители в ходе обысков у лиц из окружения беглого экс-диктатора Виктора Януковича и его соратника, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева обнаружили так называемые документы с подписями главарей террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



Обыски были проведены в Киеве и Донецкой области департаментом спецрасследований ГПУ совместно с НАБУ и уголовным розыском Нацполиции в рамках уголовного производства по фактам преступного противодействия протестным акциям, совершения убийств и других преступлений во время Майдана.

Как отметили в Генпрокуратуре, в ходе обысков изъят ряд предметов и документов, которые в совокупности с другими имеющимися доказательствами имеют важное значение для исследования обстоятельств, устанавливаемых в уголовном производстве.

"Кроме того, среди изъятого - несколько тысяч патронов, документы, в том числе с подписью руководства террористической организации ДНР, специальные устройства дистанционного доступа к счетам в иностранном банке, финансовые схемы и документы черновой бухгалтерии, печать оффшорной компании, электронные носители информации", - говорится в сообщении.

16 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон, который позволит начать процесс заочного осуждения Януковича.



Фото: gp.gov.ua

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