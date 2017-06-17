Террористы обстреляли жилые дома в Бердянском из минометов
17.06.2017, 21:31 (7 Фото)
Пророссийские террористы около 17:40 обстреляли жилой сектор поселка Бердянское к востоку от Мариуполя из минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В результате обстрела возник пожар в жилом доме по улице Морской, крыша и стены его разуршены. Никто из местных жителей не пострадал. В Бердянском работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.
"Такими действиями НЗФ ОРДО очередной раз демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение минскими договоренностями", - отмечает украинская сторона СЦКК.
Ранее сообщалось, что в зоне АТО за сегодня ранены трое украинских военных.
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