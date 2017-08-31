"Как за хлебом сходить": боец АТО пешком добрался до края Европы

Воевавший в Донбассе десантник Валерий Ананьев за два месяца добрался пешком до мыса Финистерре в Испании - крайней западной точки Европы. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Финистерре, "край земли". 1809 километров... Как за хлебом сходить", - пошутил он.

На "краю земли" боец установил флаг Украины.

15 августа 2017 года Ананьев сообщил о том, что пешком отправился в путешествие к побережью Атлантического океана. К этому моменту у него за спиной было пройдено уже более 1200 км пути. Военный пять лет служил в ВДВ, три из которых провел в зоне АТО. За полгода до старта уволился из-за травмы, полученной во время боевых действий.

"Когда Европарламент проголосовал за безвиз для Украины, ... нашлось много людей, которые поверили в то, что это событие носит негативный характер для нашей страны... Я решил сделать что-то такое, что избавит любого от шансов оправдаться. Я отправился в пеший поход из Парижа, через всю Францию, через всю Испанию в Побережье Атлантического океана до мыса Финистерре", - рассказал Ананьев.

Фото: Facebook.com / Позывной Маршал

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