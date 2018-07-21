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21.07.2018, 23:24

Саркисян Шредингера: Франция не задерживала главаря титушек - СМИ

Саркисян Шредингера: Франция не задерживала главаря титушек - СМИ - Фото
Армен Саркисян (фото - скриншот с видео)

Задержанный во Франции Армен Саркисян оказался не причастным к организации банд титушек во время Майдана

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Задержанный во Франции человек по имени Армен Саркисян оказался не тем, которого Украина подозревает в организации групп титушек во время Майдана. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на главу следственного управления Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

Он сообщил, что Генпрокуратура получила от Франции письмо с подтверждением этой информации еще более месяца назад.

"Французская сторона сообщила, что он не тот, кто нами разыскивается", - цитирует издание Горбатюка.

В свою очередь, Hromadske пишет со ссылкой на источник в прокуратуре, что отличие задержанного Саркисяна от разыскиваемого было обнаружено путем сравнения дактокарт (отпечатков 10 пальцев).

Отмечается, что французский суд в связи с этим отменил меру пресечения задержанному.

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12 апреля глава МВД  Арсен Аваков заявил, что Интерпол во Франции задержал Армена Саркисяна, которого украинские правоохранители считают организатором групп "титушек" во время Революции Достоинства.

Однако на следующий день в редакцию издания Левый берег обратился человек, назвавшийся Арменом Саркисяном, и заявил, что информация о его задержании во Франции не соответствует действительности, так как в данный момент он находится в России.

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Теги: генпрокуратура, армен саркисян, франция
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