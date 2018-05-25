Звезды мирового футбола требуют от РФ освободить Сенцова: фото

Фото: kiev.klichko.org

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В письме отмечается, что заключение Сенцова - это один из самых вопиющих примеров нарушения прав человека

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Власти Киева собирают подписи известных спортсменов и звезд мирового футбола под обращением к РФ с требованием немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

Часть подписей была собрана во время турнира чемпионов УЕФА, который состоялся в рамках финала Лиги чемпионов.

Письмо подписали экс-игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко, амбасадор Лиги чемпионов УЕФА Ия Андрущак, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, английский футбольный фристайлер Билли Вингров, игрок сборной Ямайки Джереми Линч, экс-игрок сборной Франции и клубов Олимпик (Марсель), Милан, Челси Марсель Десаи, английский футболист Стэн Коллимор, португальский футболист Жозе Бозингва, легендарный украинский боксер Владимир Кличко и другие спортсмены.

В письме отмечается, что заключение Сенцова - это один из самых вопиющих примеров нарушения прав человека.

"Возмутительно, что талантливого художника, который имел мужество выразить свою гражданскую позицию, держат в тюрьме по сфабрикованному делу. Здоровье Олега стремительно ухудшается. И если он останется за решеткой, мы можем не успеть, произойдет трагедия", - говорится в письме.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.