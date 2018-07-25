Pussy Riot создали клип в поддержку Олега Сенцова - видео

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Российская панк-группа требует освободить украинского политзаключенного

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Российская панк-группа Pussy Riot записала клип в поддержку режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в РФ и голодает с 14 мая. Видео на песню Кошмары во вторник, 24 июля, было опубликовано на канале группы в Youtube.

В видео использованы кадры с изображением тюремного быта и лица в балаклаве, в характерном для Pussy Riot стиле

"Требуем освободить Олега Сенцова, который 72 дня держит голодовку", - сказано в подписи к видео.

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18 мая 2018 года глава МИД Климкин начал выступление в Совете Европы с цитаты из заявления Сенцова, в котором тот сообщает о начале с 14 мая бессрочной голодовки. Спустя месяц узник попал в реанимацию. До этого он обратился к лидерам G7. 14 июня Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова и других узников путинского режима.

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28 июня омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние политзаключенного в России Олега Сенцова в целом удовлетворительное. В это же время к Сенцову не пустили украинскую уполномоченную Людмилу Денисову. 

LIGA.net также опубликовала аналитический материал "Мураевские откровения. Детально о "террористах" и проверке фактов". 

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Теги: узники Кремля, Россия, кремль, политзаключенные, политзаключенный, Олег Сенцов, политзаключенные в РФ, pussy riot
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