Документы из архива СБУ об аварии на ЧАЭС внесли в реестр ЮНЕСКО

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Документы отображают причины и последствия аварии, а также реакцию советских властей и спецслужб

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Рассекреченные документу Службы безопасности Украины об аварии на Чернобыльской АЭС внесли в реестр ООН по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Документы касаются тематики, специфики аварии, отображает причины и последствия аварии, реакцию советских властей и спецслужб. Значительная часть документов – из рассекреченных архивов КГБ.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На данный момент пожар локализовали на общей площади около 2 га.