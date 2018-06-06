Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.06.2018, 21:38

Документы из архива СБУ об аварии на ЧАЭС внесли в реестр ЮНЕСКО

Документы из архива СБУ об аварии на ЧАЭС внесли в реестр ЮНЕСКО - Фото
Припять

Документы отображают причины и последствия аварии, а также реакцию советских властей и спецслужб

Реклама
Реклама

Рассекреченные документу Службы безопасности Украины об аварии на Чернобыльской АЭС внесли в реестр ООН по вопросам образования, науки и культуры. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Документы касаются тематики, специфики аварии, отображает причины и последствия аварии, реакцию советских властей и спецслужб. Значительная часть документов – из рассекреченных архивов КГБ.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На данный момент пожар локализовали на общей площади около 2 га.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: авария, чаэс, чернобыль, документы сбу, юнеско
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Зону отчуждения закрыли для посетителей из-за пожара
Происшествия Зону отчуждения закрыли для посетителей из-за пожара
"Села вымирали улицами". Истории очевидцев аварии на ЧАЭС
Общество "Села вымирали улицами". Истории очевидцев аварии на ЧАЭС
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 