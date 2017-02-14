Морпехи показали, что сделал "русский мир" с Широкино: видео
14.02.2017, 13:05
Морские пехотинцы удерживают позиции в Широкино Донецкой области. Об этом сообщает Военное ТВ.
"За последнее время в направлении Широкино артиллерию противник не применяет, в основном - стрелковое оружие, крупный калибр - 5,45 и до 33 мм пушки", - сказал украинский военный морской пехоты Алексей.
По его словам, боевики постоянно провоцируют ВСУ.
Террористы используют 82 и 120 мм минометы.
"За последнее время в направлении Широкино артиллерию противник не применяет, в основном - стрелковое оружие, крупный калибр - 5,45 и до 33 мм пушки", - сказал украинский военный морской пехоты Алексей.
По его словам, боевики постоянно провоцируют ВСУ.
"Чтобы вызвать более жесткую ответку, чтобы самим было оправдание для более крупного оружия", - подчеркнул он.
Террористы используют 82 и 120 мм минометы.
"Раньше работал танк в эту сторону", - отметил боец АТО Владимир.
За минувшие сутки боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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