Морпехи показали, что сделал "русский мир" с Широкино: видео



"За последнее время в направлении Широкино артиллерию противник не применяет, в основном - стрелковое оружие, крупный калибр - 5,45 и до 33 мм пушки", - сказал украинский военный морской пехоты Алексей.



По его словам, боевики постоянно провоцируют ВСУ.





"Чтобы вызвать более жесткую ответку, чтобы самим было оправдание для более крупного оружия", - подчеркнул он.



Террористы используют 82 и 120 мм минометы.





"Раньше работал танк в эту сторону", - отметил боец АТО Владимир.







За минувшие сутки боевики 72 раза обстреляли позиции ВСУ.





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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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