Боевики обстреляли из гаубиц Лисичанск - город в глубоком тылу
Российско-оккупационные войска, несмотря на договоренности о прекращении огня, продолжают обстрелы во всех направлениях. В целом зафиксировано 116 обстрелов. Пятнадцать наших военных ранены, семеро травмированы, один - погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 Град гибридная армия вела огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Танк - в районе Гнутово, а из минометов обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Водяное и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Лебединское, Марьинку и Талаковку. По Широкино, Лебединскому, и Марьинке работал снайпер. По Новогригорьевке и Гнутово - БМП противника.
На луганском направлении под обстрелы со 152-миллиметровой артиллерии попали Новозвановка и Лисичанск. Из минометов различных калибров оккупанты обстреливали Новоалександровку, Новотошковское, Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.
На донецком направлении - танк, 120 и 82 миллиметровые минометы - по Авдеевке, Новолуганскому, Зайцево, Песках и шахте Бутовка. Гранатометы работали по Опытному, Песках и Каменке. БМП по Луганскому, а стрелковое оружие - по Майорску и Невельскому. По Каменке, Новотроицкому и Новгородскому огонь вел снайпер, а зенитные установки по Троицкому и Авдеевке.
В результате обстрела боевиками Авдеевки повреждены восемь многоэтажных домов, а также разрушены несколько частных.
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