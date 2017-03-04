Работы на ДФС не проводятся: заминировано - штаб
На территории донецкой фильтровальной станции не могут проводиться восстановительные работы из-за обнаруженных взрывоопасных предметов - мины и 122 мм артиллерийского снаряда. Взрывоопасные предметы также могут находиться в здании.
Как сообщает сотрудник саперской группы, проверять необходимо всю территорию заново.
Также в огороде у местных жителей был обнаружен и изъят 125 мм взрывоопасный предмет, использующийся в гладкоствольных танковых орудиях.
Как сообщается, вероятно, снаряд был выпущен боевиками со стороны Ясиноватой.
3 марта боевики террористической организации ДНР сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:07
-
вчера
18:45
-
вчера
18:01
-
вчера
17:03
-
вчера
16:42
Материалы по теме
-
04.03.2017 04:09
-
04.03.2017 02:54
-
03.03.2017 23:57
-
03.03.2017 23:05
-
03.03.2017 20:39
Все материалы по теме: Война в Донбассе