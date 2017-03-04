Работы на ДФС не проводятся: заминировано - штаб

На территории донецкой фильтровальной станции не могут проводиться восстановительные работы из-за обнаруженных взрывоопасных предметов - мины и 122 мм артиллерийского снаряда. Взрывоопасные предметы также могут находиться в здании.

Как сообщает сотрудник саперской группы, проверять необходимо всю территорию заново.

Также в огороде у местных жителей был обнаружен и изъят 125 мм взрывоопасный предмет, использующийся в гладкоствольных танковых орудиях.

Как сообщается, вероятно, снаряд был выпущен боевиками со стороны Ясиноватой.

3 марта боевики террористической организации ДНР сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции.

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