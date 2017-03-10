Что боевики сделали с Широкино: Минобороны показало село-призрак
10.03.2017, 17:35
В Широкино, которое расположено на юге Донецкой области, практически не осталось целых жилых домов, поскольку село постоянно обстреливают пророссийские наемники.
Когда-то это место называли жемчужиной Азовского моря.
На мариупольском направлении по Широкино боевики ежедневно открывают огонь из минометов и стрелкового оружия.
Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что террористы стали чаще применять тяжелое вооружение на этом направлении: более 100 мин и 20 артиллерийских снарядов выпустили по позициям ВСУ за последние сутки.
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, шестеро военнослужащих получили ранения и травмы.
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