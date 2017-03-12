Как РФ расстреляла людей под Волновахой: доказательство
12.03.2017, 22:38
13 января 2015 года террористы обстреляли блокпост под Волновахой. Один из снарядов разорвался возле пассажирского автобуса, перевозившего местных жителей. В результате на месте погибли десять пассажиров, позже от полученных ран скончались мужчина и женщина. Таким образом, число жертв достигло 12 человек.
Документальный фильм студии "Вавилон 13" снят по материалам уголовного расследования теракта под Волновахой.
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