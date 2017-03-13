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Боевики накрыли Авдеевку огнем из Градов: последствия - видео

13.03.2017, 15:13

Террористы из РСЗО Град обстреляли вчера позиции украинских военных в Авдеевке Донецкой области.

 "Пострадавших нет, но была такая угроза", - отметили бойцы АТО.

Они допускают, что возможно, был корректировщик огня.

Сегодня были получены гарантии предоставления режима тишины для восстановления линий электропередач в районе Авдеевки Донецкой области.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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