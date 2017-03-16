Сюжет для Гааги: танки и другая техника России в Донбассе - видео

Журналисты разоблачили ложь представителей Кремля в Международном суде ООН о том, что в Донбассе гибридная армия воюет якобы оружием, которое было "найдено в старых советских шахтах". Об этом говорится в видеосюжете Радио Свобода, показывающем российское вооружение боевиков.

На видео показано доказательство участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины российских танков Т-72Б3, идентифицировано ЗРК Панцирь С-1, бронеавтомобиль БПМ-97, беспилотник Форпост, а также РЛС Аистенок.

"То, что РФ утверждала, что боевики вооружены советским оружием, - не новость. Однако никто не знал, что ее "достали из донбасских шахт". Хотя, возможно, имелись в виду подземные склады стрелкового оружия в селе Парасковеевка у Бахмута. Такие действительно есть. Однако в 2014 году боевикам так и не удалось их захватить", - пишут журналисты программы Донбас.Реалии.

Видео: Радио Свобода

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