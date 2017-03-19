Штаб АТО: 85 обстрелов позиций ВСУ, пятеро раненых бойцов - видео

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики российско-террористической гибридной армии 85 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО, ранены пятеро военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении по позициям ВСУ в районе Луганского и Авдеевки российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, и гранатометов различных систем. По укреплением рядом с Невельским и Песками - из крупнокалиберных пулеметов, а возле Опытного, Троицкого, Зайцев и Каменки из гранатометов и минометов калибра 82 мм.

На мариупольском направлении для поражения позиций сил АТО рядом с Водяным и Павлополем враг дважды использовал артиллерию калибра 122, а вблизи Широкино - минометы калибра 120 мм. По укреплениям в районе Марьинки и Гнутово боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов.

Увеличилось количество обстрелов на луганском направлении, где возле Крымского российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 и 120, танков, а впоследствии, ближе к полуночи еще и с тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

По опорным пунктам в районе Троицкого несколько раз били из минометов калибра 120 мм, а рядом с Новоалександровкой, Трехизбенкой и Попасной из СПГ. В районе Станицы Луганской гибридная армия вела огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра.





В результате ночного обстрела Марьинки и Красногоровки в Донецкой области оккупантами есть разрушения.

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