На полигоне испытали новые боевые модули Шквал и Стилет - видео
На полигоне в Житомирской области в ходе заводских испытаний военные стреляли из новых боевых модулей Шквал и Стилет, предназначенных для установки на модернизированную БМП от госпредприятия Житомирский бронетанковый завод. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Во время испытаний специалисты проанализировали точность, скорость и эффективность работы каждой единицы вооружения, чтобы иметь возможность выбрать наилучший по параметрам боевой модуль для дальнейшего использования на БМП.
Окончательное решение - за Минобороны.
БМ Шквал оснащен 30-мм пушкой ЗТМ-1, автоматическим гранатометом, пулеметом калибра 7,62 мм, а также управляемым ракетным вооружением для уничтожения бронетехники противника на расстоянии до пяти километров. В состав БМ Стилет входит пушка ЗТМ-2, усиленное бронирование и, в целом, аналогичный комплект вооружения.
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За точность работы Шквала отвечает цифровой прицельный комплекс OTS-20.04-01, Стилета - комплекс Трек-2-01, оба они оснащены лазерным дальномером и тепловизором, однако используют разные алгоритмы управления огнем.
"Это (выбор нового боевого модуля, - ред.) позволит значительно повысить боевые возможности украинской армии, которая получит фактически новую БМП, оснащенную современным цифровым комплексом управления огнем с мощным арсеналом вооружения", - отметили в Укроборонпроме.
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Видео: Youtube / Укроборонпром
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