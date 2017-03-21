Минобороны опубликовало видео обстрела Градами села Водяное

За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На мариупольском направлении в Водяном вчера, 20 марта, произошло боестолкновение между украинскими военными и боевиками. Позиции ВСУ и жилые районы Водяного пережили многочасовые мощные обстрелы из тяжелого вооружения.

"Утром две ДРГ, численностью до 20 боевиков каждая, атаковали две наши позиции, высунувшись из стороны Саханки. Нападение успешно было отбито силами АТО, и оккупанты были вынуждены отступить, столкнувшись с метким огнем со стороны наших военных", - сказал Мотузяник.

Камеры наблюдения зафиксировали, как пророссийские наемники из Града обстреливали Водяное. При этом было выпущено 65 реактивных боеприпасов, более 50 мин, по 40 снарядов из 122-мм и 152 мм орудий.

Одновременно боевики вели огонь из другого направления, чтобы отвлечь ВСУ от направления главного удара. При этом они тяжелое вооружение не применяли.

На других опорных пунктах ВСУ на юге области - в Талаковке, Лебединском, Широкино - также вчера было неспокойно. Оккупанты обстреляли их из минометов, орудий и танков. В Новотроицком вчера произошло четыре вражеских обстрела - два снайперских и два артиллерийских. По позициям ВСУ было выпущено более 50 мин и снарядов. В основном это происходило вечером, между 20:00 и 21:00 часами. В Марьинке и Красногоровке оккупанты также применяли минометы.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 28 вражеских обстрелов.

На луганском направлении обстановка остается неизменной. Более 70% обстрелов произошли в Попаснянском районе. Оккупанты один раз применяли минометы - в Троицком. При этом было выпущено до 10 мин. По его словам, оккупанты нарушили режим тишины в Станице Луганской, Трехизбенке и Крымском.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов.

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На донецком направлении основными районами боевых действий остаются Луганское и участок фронта Каменка - Авдеевка - позиция Шахта Бутовка. Противник активизировался во второй половине дня, и применял минометы, танки, другую бронетехнику, а также снайперов. Противник дважды нарушил режим тишины в Новолуганском. В других районах (под Горловкой и в Донецком аэропорту) вчера боевые действия не велись.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе семь - из тяжелого вооружения.

20 марта 2017 года сообщалось, что шесть пророссийских оккупантов убиты и девять получили ранения в ходе боя под Водяным Донецкой области в понедельник.

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