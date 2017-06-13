Оккупанты обстреляли из пушек тыл ВСУ под Волновахой - карта боев
Вчера, 12 июня, эпицентром боевых действий в Донбассе был участок фронта Каменка-Авдеевка-шахта Бутовка. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник.
В промежутке между 18:00 и 23:00 гибридная российская армия возле Донецка провела ряд обстрелов средней мощности, выпустив по позициям сил АТО более 110 снарядов и мин.
"В Каменке боевики дважды открывали огонь из танков. Военные открывали огонь в ответ на наиболее дерзкие обстрелы со стороны врага", - отметили в штабе.
По состоянию на полночь 13 июня 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):
На приморском направлении российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии глубокий тыл сил АТО: около 01:40 ночи боевики из пушек калибра 152 мм накрыли село Графское (бывшее Комсомольский), расположенное более чем в 14 километрах от линии разграничения.
"За неполных два часа боевики выпустили по нашим позициям 60 снарядов. После трех ночи оккупанты применили ствольную артиллерию по соседней Ольгинке, что находится в шести километрах от переднего края", - отметил Мотузяник.
Графское и Ольгинка на карте района:
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