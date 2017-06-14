Три года назад оккупанты сбили у Луганска Ил-76 с десантом: видео

В первые месяцы войны России против Украины, в 00:51 ночи 14 июня 2014 года при заходе на посадку в осажденном российско-террористическими вооруженными формированиями Луганском аэропорту был сбит военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ.

Террористы попали по самолету из российского переносного зенитно-ракетного комплекса, после чего расстреляли подсвеченный ошибочным выстрелом тепловых ловушек транспортник из зенитной установки ЗУ-23-2. Самолет разрушился в воздухе и упал на предпосадочной прямой в 15 км от торца взлетной полосы.

На борту самолета с бортовым номером 76777 были 49 военных - подкрепление защитникам аэропорта в составе 40 десантников 25-й бригады ВДВ (Днепр) и девять членов экипажа. Все они погибли при крушении.

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На фоне общественного резонанса Главная военная прокуратура обвинила на то время начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова в "служебной халатности", которая якобы и повлекла за собой трагедию. Расследование и судебный процесс затянулись более чем на год. Назарова приговорили к семи годам тюрьмы с сохранением воинского звания. Он отрицает свою вину. Министр обороны Степан Полторак заявил, что решение суда может не в лучшую сторону повлиять на мотивацию и боевой дух военнослужащих в зоне АТО.

В прошлом месяце канал UA:Перший опубликовал документальный фильм "49" - историю оборванных жизней украинских военных и поиски правды их родственниками о том, что происходило в те дни в Генштабе и в ЛАП.

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Видео: Youtube / UA:Перший

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