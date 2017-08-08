В боях на востоке ранены двое военных, один погиб: сводка АТО

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования в Донбассе 18 раз нарушили режим перемирия, вследствие чего погиб военный, двое получили ранения. Вечером 7 августа и сегодня ночью на большинство обстрелов российских оккупантов и коллаборационистов силы антитеррористической операции отвечали плотным огнем, говорится в утренней сводке штаба АТО.

"Нередко наш ответ был достаточно агрессивным и имел для противника фатальные последствия", - туманно отметили в штабе.

На донецком направлении практически всю сегодняшнюю ночь шли бои в районе Авдеевки и на позиции "шахта Бутовка". Российско-оккупационные группировки использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Украинские войска асимметрично отвечали противнику.

На луганском участке фронта боевики использовали минометы 82 мм неподалеку от сёл Крымское и Трехизбенка, а около 22:00 выпустили шесть мин калибра 120 мм по позициям ВСУ в районе Новотошковского.

В Приазовье террористы били из минометов и гранатометов по укреплениях морпехов в Новомихайловке, Чермалыке и Водяном. В результате гранатометного обстрела боевиков двое военных на опорном пункте в районе Талаковки получили ранения.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при прямой поддержке РФ некоторые районы Донецкой и Луганской областей. Обе структуры созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, кадровыми офицерами, инструкторами, а также тяжелую боевую технику, оружие, боеприпасы и топливо. В феврале 2017 года Кремль признал "документы", которые выдают террористы ДНР и ЛНР.

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