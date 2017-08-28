СБУ в августе задержала несколько пророссийских пропагандистов

В СБУ заявили, что в течение августа прекратили деятельность нескольких администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, пророссийских пропагандистов задержали в Киевской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Так, в городе Ватутино Черкасской области оперативники задержали местного жителя, который распространял на собственных страницах в соцсетях антиукраинские материалы. Его задержали на Киевском железнодорожном вокзале во время возвращения из Москвы, где он получил очередной инструктаж.

В Киеве, по информации СБУ, активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал ряд ресурсов в соцсетях, которые использовал для призывов к захвату государственной власти, распространения антиукраинских материалов, поддержки военной агрессии РФ против Украины, продвижения идей создания "Новороссии".

В Хмельницком задержан администратор, который распространял через подконтрольные ресурсы материалы с публичными призывами к изменению границ Украины, свержению действующей власти, оправдывал агрессию РФ и преступные действия террористических организаций ЛНР и ДНР. По информации спецслужбы, в одной из групп он разместил фото погибших и раненых участников АТО с циничными комментариями.

Во Львовской области задержан подозреваемый, который по заданию российский кураторов создал разветвленную сеть сайтов и сообществ в социальных сетях. На них человек размещал призывы к захвату государственной власти и распространял антиукраинские материалы в поддержку военной агрессии РФ.

Оперативники СБУ задокументировали, что агитаторы, которых финансировали кураторы из российских спецслужб, получили задание активизировать антиукраинскую пропаганду как раз накануне Дня Независимости. "Основной задачей кремлевских информационных наемников было создание картинки неприятия центральной власти в нескольких регионах страны", - сказано в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дел сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами получения заданий от российских кураторов и размещения антиукраинских материалов.

По выявленным фактам открыт ряд уголовных производств по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК.

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