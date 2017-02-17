Последствия обстрела Авдеевки: видео
17.02.2017, 03:58
Вечером 16 февраля гибридная армия РФ из артиллерии обстреляла жилой сектор Авдеевки.
Зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома на улице 9-й квартал и улице Гагарина. На месте разбирают завалы.
От осколочных ранений скончался мужчина 1973 года рождения. Двое местных жителей получили ранения.
Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел Авдеевки 16 февраля как террористический акт.
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