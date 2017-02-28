СБУ опубликовала новый разговор главаря боевиков ДНР Захарченко

Боевики ДНР планируют использовать ситуацию с блокадой Донбасса для "национализации" предприятий, оставшихся на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники ведомства перехватили разговоры главаря ДНР Александра Захарченко с "начальником управления внутренней и внешней политики администрации" Трапезниковым. В СБУ отмечают, что эти разговоры доказывают истинные намерения террористов по использованию торговой блокады ОРДЛО.

Собеседники на записи обсуждают подготовку собственной "блокады", в частности поставок угля на подконтрольную Украине территорию.

"Переговоры показывают, что верхушка террористической организации ДНР на самом деле заинтересована в этой блокаде, и доказывают искусственность соответствующих "ультиматумов" украинской власти", - отметили в СБУ.

"Боевики планируют, по указанию российских кураторов, использовать эту ситуацию для т.н. "национализации" предприятий, которые остались на временно оккупированных террористами территориях. Именно эти намерения были объявлены в заявлении, которое они обсуждали в перехваченном разговоре", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

28 февраля 2017 года "штаб блокады" заявил о якобы штурме неизвестными "редута" на станции Кривой Торец.

В полиции заявили, что задержали 37 человек, напавших на участников блокады.

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