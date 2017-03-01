Марионетки Москвы хотят отдать захваченные заводы Курченко - СБУ

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор главаря подотчетной Кремлю террористической организации ДНР Александра Захарченко с неизвестным гражданином РФ, которого он называет "Серый".

На аудиозаписи собеседники обсуждают судьбу "отжатых" оккупантами украинских предприятий на территории, временно неподконтрольной Украине.

"Разговор демонстрирует, что большинство наиболее привлекательных украинских экономических активов на временно оккупированной территории Донецкой области российские кураторы боевиков планируют передать структурам беглого олигарха Сергея Курченко", - говорится в сообщении.

Исходя из сути разговора, в СБУ сделали вывод, что поборы на захваченных вследствие блокады ОРДЛО предприятиях не будут поступать в украинский бюджет, а "окажутся в кошельке экс-президента Виктора Януковича".

Читайте также: Дело Курченко. За что арестовали экс-замминистра времен Януковича

Украинский олигарх Сергей Курченко объявлен на родине в розыск и заочно арестован.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.